«Я вела себя ужасно». Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы на US Open
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Этот год был тяжёлым. В тех финалах я вела себя по-настоящему ужасно по отношению к вам. Но согласитесь, оно того стоило, правда? Спасибо большое вам. Я люблю вас, вы моя семья. И спасибо моему бойфренду, который всегда рядом со мной, подбадривает меня. Без вашей поддержки я бы не смогла сделать это», — сказала Соболенко после матча.
Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».
