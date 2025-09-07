Скидки
«Я вела себя ужасно». Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Этот год был тяжёлым. В тех финалах я вела себя по-настоящему ужасно по отношению к вам. Но согласитесь, оно того стоило, правда? Спасибо большое вам. Я люблю вас, вы моя семья. И спасибо моему бойфренду, который всегда рядом со мной, подбадривает меня. Без вашей поддержки я бы не смогла сделать это», — сказала Соболенко после матча.

Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».


