Анисимова прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)) в финале Открытого чемпионата США.

«Это было отличное лето. Проиграть два финала подряд — это, конечно, здорово, но в то же время невероятно тяжело. Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свою мечту.

Хочу поздравить Арину. Ты невероятная. Мне постоянно приходится встречаться с тобой, и я восхищаюсь тем, чего ты добилась. Ты продолжаешь достигать потрясающих высот. Огромные поздравления тебе и твоей команде. Вы просто замечательные», — сказала Анисимова после матча.

Напомним, в июле Анисимова проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона.