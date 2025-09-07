Анисимова прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)) в финале Открытого чемпионата США.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Это было отличное лето. Проиграть два финала подряд — это, конечно, здорово, но в то же время невероятно тяжело. Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свою мечту.
Хочу поздравить Арину. Ты невероятная. Мне постоянно приходится встречаться с тобой, и я восхищаюсь тем, чего ты добилась. Ты продолжаешь достигать потрясающих высот. Огромные поздравления тебе и твоей команде. Вы просто замечательные», — сказала Анисимова после матча.
Напомним, в июле Анисимова проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона.
