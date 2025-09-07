Скидки
Анисимова прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open

Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала поражение от первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)) в финале Открытого чемпионата США.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Это было отличное лето. Проиграть два финала подряд — это, конечно, здорово, но в то же время невероятно тяжело. Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свою мечту.

Хочу поздравить Арину. Ты невероятная. Мне постоянно приходится встречаться с тобой, и я восхищаюсь тем, чего ты добилась. Ты продолжаешь достигать потрясающих высот. Огромные поздравления тебе и твоей команде. Вы просто замечательные», — сказала Анисимова после матча.

Напомним, в июле Анисимова проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона.

