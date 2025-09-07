Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после Серены Уильямс

Первая ракетка мира 27-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшего первого номера рейтинга американки Серены Уильямс.

Отметим, младшая Уильямс трижды подряд выигрывала Открытый чемпионат США. Это происходило в период с 2012-го по 2014-й. Тогда Серена дважды в финалах побеждала Викторию Азаренко и один раз в решающей встрече была сильнее Каролины Возняцки.

Напомним, в финале соревнований этого года 27-летняя белоруска одержала верх над американской спортсменкой Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В 2024-м Арина в матче за титул была сильнее другой американки — Джессики Пегулы.

