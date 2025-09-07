Скидки
Теннис

Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после Серены Уильямс

Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после Серены Уильямс
Первая ракетка мира 27-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшего первого номера рейтинга американки Серены Уильямс.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Отметим, младшая Уильямс трижды подряд выигрывала Открытый чемпионат США. Это происходило в период с 2012-го по 2014-й. Тогда Серена дважды в финалах побеждала Викторию Азаренко и один раз в решающей встрече была сильнее Каролины Возняцки.

Напомним, в финале соревнований этого года 27-летняя белоруска одержала верх над американской спортсменкой Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В 2024-м Арина в матче за титул была сильнее другой американки — Джессики Пегулы.

«Нет, пожалуйста, я не хочу играть». Соболенко — о поддержке трибун в матчах US Open

Самый богатый теннисист из России:

