Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после Серены Уильямс
Первая ракетка мира 27-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул US Open, после 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшего первого номера рейтинга американки Серены Уильямс.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Отметим, младшая Уильямс трижды подряд выигрывала Открытый чемпионат США. Это происходило в период с 2012-го по 2014-й. Тогда Серена дважды в финалах побеждала Викторию Азаренко и один раз в решающей встрече была сильнее Каролины Возняцки.
Напомним, в финале соревнований этого года 27-летняя белоруска одержала верх над американской спортсменкой Амандой Анисимовой со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В 2024-м Арина в матче за титул была сильнее другой американки — Джессики Пегулы.
