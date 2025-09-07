Соболенко вышла на пресс-конференцию с шампанским и забавных очках после победы на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пришла с шампанским на пресс-конференцию после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира она обыграла девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Также Соболенко была в забавных очках на пресс-конференции.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Анисимова, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 2,5 млн в качестве призовых.

Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».