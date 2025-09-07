Соболенко завоевала 21-й титул в карьере
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 21-й трофей в карьере. В финале Открытого чемпионата США белоруска победила девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В 2025 году Соболенко завоевала четыре трофея. Она выигрывала титулы на турнирах в в Брисбене, Майами и Мадриде и US Open.
Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.
За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых и 2000 рейтинговых очков.
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
04:41
-
04:05
-
04:02
-
03:28
-
02:56
-
02:56
-
02:42
-
02:18
-
02:07
-
01:50
-
01:35
-
01:34
-
01:21
-
01:20
-
00:54
-
00:23
-
00:02
- 6 сентября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:23
-
23:19
-
22:55
-
22:14
-
22:00
-
21:47
-
21:40
-
21:13
-
21:02
-
20:00
-
18:56
-
18:13
-
17:44
-
17:00
-
16:52
-
16:45