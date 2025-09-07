Соболенко завоевала 21-й титул в карьере

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 21-й трофей в карьере. В финале Открытого чемпионата США белоруска победила девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

В 2025 году Соболенко завоевала четыре трофея. Она выигрывала титулы на турнирах в в Брисбене, Майами и Мадриде и US Open.

Соболенко удалось защитить титул на Открытом чемпионате США. В финальном матче 2024 года белоруска одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 7:5.

За победу на турнире US Open 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых и 2000 рейтинговых очков.