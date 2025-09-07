Соболенко вошла в топ-3 по призовым в истории после победы на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла рекордные $ 5 млн на US Open и вошла в топ-3 по призовым в истории

Напомним, Соболенко в финале Открытого чемпионата США победила девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

В текущем сезоне белоруска заработала уже $ 12,1 млн, опередив Игу Швёнтек ($8,8 млн) и став лидером тура по этому показателю.

Общая сумма призовых Соболенко за карьеру достигла $ 42,2 млн. По этому показателю она вышла на третье место в истории женского тенниса, уступая только сёстрам Уильямс.

В 2025 году белорусская теннисистка завоевала четыре трофея. Она выигрывала титулы на турнирах в Брисбене, Майами и Мадриде и US Open.