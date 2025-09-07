Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

WTA-125 в Монтрё: прямая трансляция финала теннисного турнира WTA-125 в Монтрё начнется в 15:00

Начало прямой видеотрансляции финала теннисного турнира WTA-125 в Монтрё
Комментарии

7 сентября в 15:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финала грунтового турнира категории WTA 125 в швейцарском Монтрё, в котором встретятся Майя Хвалинска (Польша) и Дарья Семенистая (Латвия).

Смотрите финал WTA-125 в Монтрё здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Монтрё 125. Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Майя Хвалинска
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Семенистая
Латвия
Дарья Семенистая
Д. Семенистая

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь WTA-125 в Монтрё
Сетка WTA-125 в Монтрё
Материалы по теме
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android