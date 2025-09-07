Начало прямой видеотрансляции финала теннисного турнира WTA-125 в Монтрё
Поделиться
7 сентября в 15:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финала грунтового турнира категории WTA 125 в швейцарском Монтрё, в котором встретятся Майя Хвалинска (Польша) и Дарья Семенистая (Латвия).
Смотрите финал WTA-125 в Монтрё здесь
Монтрё 125. Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Дарья Семенистая
Д. Семенистая
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
Самые необычные теннисные матчи:
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
12:57
-
12:33
-
12:04
-
11:59
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
10:59
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:29
-
10:18
-
09:59
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
09:30
-
08:31