Арина Соболенко после победы на US Open высказалась о смерти своего отца

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на US Open — 2025 высказалась о смерти своего отца, ушедшего из жизни в 2019 году.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Когда он умер, я была очень подавлена. Но я решила использовать это как стимул, чтобы оставить имя нашей семьи в истории. Мне кажется, я чувствую его защиту даже оттуда, сверху», — сказала Соболенко на пресс-конференции после своего триумфа.

Напомним, в решающем матче белоруска одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3) над представительницей США Амандой Анисимовой. Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».

Соболенко тренируется с Мирным в Цинциннати

Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
