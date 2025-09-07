Арина Соболенко после победы на US Open высказалась о смерти своего отца

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на US Open — 2025 высказалась о смерти своего отца, ушедшего из жизни в 2019 году.

«Когда он умер, я была очень подавлена. Но я решила использовать это как стимул, чтобы оставить имя нашей семьи в истории. Мне кажется, я чувствую его защиту даже оттуда, сверху», — сказала Соболенко на пресс-конференции после своего триумфа.

Напомним, в решающем матче белоруска одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3) над представительницей США Амандой Анисимовой. Для Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвёртым на турнирах серии «Большого шлема».

