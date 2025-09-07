Соболенко одержала 50-ю победу над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 50-ю победу над соперницами, входящими в топ-10 рейтинга WTA.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Юбилейная победа случилась в финале Открытого чемпионата США — 2025, где Соболенко обыграла девятую ракетку мира американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Напомним, за свою спортивную карьеру белорусская теннисистка завоевала четыре титула на ТБШ: дважды она становилась чемпионкой US Open (2024, 2025) и дважды — Australian Open (2023, 2024). Титул Открытого чемпионата США — 2025 стал для Соболенко 21-м в профессиональной карьере.
