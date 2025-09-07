Арина Соболенко выиграла US Open, Имавов одолел Борральо на турнире UFC. Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла US Open — 2025, одолев в финале американку Аманду Анисимову, француз Нассурдин Имавов добыл победу над бразильцем Кайо Борральо в главном бою на турнире UFC Fight Night 258, нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил серьёзную травму в матче за сборную Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко — чемпионка US Open — 2025 в женском одиночном разряде.
- Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо в главном бою турнира UFC в Париже.
- В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Усмана Дембеле.
- Португалия разгромила Армению в отборе ЧМ-2026 со счётом 5:0, Роналду оформил дубль.
- «Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины в клуб из Саудовской Аравии.
- Сербия проиграла Финляндии в 1/8 финала Евробаскета.
- «Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих.
- Месси сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры футболиста.
- Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи во втором раунде на турнире UFC Paris.
- Арина Соболенко стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».
