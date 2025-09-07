Скидки
7 сентября главные новости спорта, теннис, футбол, хоккей, баскетбол, UFC, US Open, Евробаскет, ЧМ 2026

Арина Соболенко выиграла US Open, Имавов одолел Борральо на турнире UFC. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла US Open — 2025, одолев в финале американку Аманду Анисимову, француз Нассурдин Имавов добыл победу над бразильцем Кайо Борральо в главном бою на турнире UFC Fight Night 258, нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил серьёзную травму в матче за сборную Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко — чемпионка US Open — 2025 в женском одиночном разряде.
  2. Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо в главном бою турнира UFC в Париже.
  3. В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Усмана Дембеле.
  4. Португалия разгромила Армению в отборе ЧМ-2026 со счётом 5:0, Роналду оформил дубль.
  5. «Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины в клуб из Саудовской Аравии.
  6. Сербия проиграла Финляндии в 1/8 финала Евробаскета.
  7. «Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих.
  8. Месси сделал заявление по поводу возможного завершения карьеры футболиста.
  9. Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи во втором раунде на турнире UFC Paris.
  10. Арина Соболенко стала четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Главные новости дня

Топ-события воскресенья: Россия против Катара, финал US Open, UFC и Формула-1
