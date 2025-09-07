Арина Соболенко выиграла US Open, Имавов одолел Борральо на турнире UFC. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла US Open — 2025, одолев в финале американку Аманду Анисимову, француз Нассурдин Имавов добыл победу над бразильцем Кайо Борральо в главном бою на турнире UFC Fight Night 258, нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил серьёзную травму в матче за сборную Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня