«Не ожидала, что игроки будут бороться». Соболенко — о поражениях в финалах ТБШ в 2025-м

«Не ожидала, что игроки будут бороться». Соболенко — о поражениях в финалах ТБШ в 2025-м
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила влияние поражений в двух финалах на турнирах «Большого шлема» в 2025 году на изменение своего менталитета.

«После Australian Open я считала, что правильным будет забыть об этом и двигаться дальше, но то же самое произошло на «Ролан Гаррос». После «Ролан Гаррос» я подумала, что, возможно, пришло время осмыслить эти финалы и чему-то научиться, потому что я не хотела, чтобы это повторялось снова и снова.

Я была на Миконосе, читала книгу, наслаждалась видами и спрашивала себя: «Почему я позволила эмоциям взять верх в этих двух финалах?» Я думала, что если дойду до финала, то выиграю его, и не ожидала, что игроки выйдут и будут бороться. Думал, что всё сложится по-моему, но это было совершенно неправильное мышление», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

