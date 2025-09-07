Скидки
Теннис

Арина Соболенко в третий раз в карьере защитила титул

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз в карьере защитила титул.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Первая защита состоялась в 2019 году, когда она второй год подряд выиграла хардовый турнир в китайском Ухане.

  • В 2018 году Соболенко обыграла в финале эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (6:3, 6:3).
  • В 2019 году белорусская теннисистка защитила титул, оказавшись сильнее спортсменки из США Элисон Риске (6:3, 3:6, 6:1).

Вторая защита состоялась на Australian Open в 2024 году.

  • В 2023 году Арина выиграла финал у Елены Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).
  • В 2024 году защитила титул, обыграв в финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).

В прошлом году Арина Соболенко в финале US Open обыграла Джессику Пегулу из США (7:5, 7:5), а в финале Открытого чемпионата США — 2025 первая ракетка мира победила в финале американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6), защитив титул.

