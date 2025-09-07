Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Соболенко в третий раз в карьере защитила титул

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз в карьере защитила титул.

Первая защита состоялась в 2019 году, когда она второй год подряд выиграла хардовый турнир в китайском Ухане.

В 2018 году Соболенко обыграла в финале эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (6:3, 6:3).

В 2019 году белорусская теннисистка защитила титул, оказавшись сильнее спортсменки из США Элисон Риске (6:3, 3:6, 6:1).

Вторая защита состоялась на Australian Open в 2024 году.

В 2023 году Арина выиграла финал у Елены Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4).

В 2024 году защитила титул, обыграв в финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).

В прошлом году Арина Соболенко в финале US Open обыграла Джессику Пегулу из США (7:5, 7:5), а в финале Открытого чемпионата США — 2025 первая ракетка мира победила в финале американку Аманду Анисимову (6:3, 7:6), защитив титул.