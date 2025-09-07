Скидки
Соболенко — о смерти отца: решила использовать как мотивацию вписать фамилию в историю

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о влиянии смерти своего отца Сергея на свой подход к теннису. Он скончался в 2019 году в возрасте 44 лет.

«Когда он умер, я была очень подавлена. Было тяжёлое время для меня и моей семьи, но в тот момент я решила использовать это как мотивацию, чтобы вписать нашу фамилию в историю. Я знаю, что он… Хочу верить, что чувствую его защиту свыше, и знаю, что он стал моей силой. Это очень много значит», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В субботу, 6 сентября, Арина Соболенко выиграла US Open — 2025 и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

