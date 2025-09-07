Скидки
Теннис

Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост по итогам US Open — 2025

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после полуфинального матча US Open – 2025, в котором он встретился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч длился 3 часа 20 минут и завершился победой Синнера со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 02:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
1 		6 3 4
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Невероятная неделя. Вера в успех всегда была рядом. Вижу, что работа на протяжении года начинает окупаться. Поздравляю Янника с тем, что он продолжает ставить планку всё выше и выше. Спасибо, Нью-Йорк, за огромную поддержку, которую я получал на протяжении всего турнира, это только подпитывает мой голод возвращаться в такие ситуации снова и снова», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

В финале US Open — 2025 Янник Синнер сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании.

