Елена Веснина: путь Соболенко до титула на US Open заслуживает уважения

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2025.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
«Любой другой игрок сказал бы, что для него это невероятный год. Для Арины это так и есть, но два проигранных финала сильно ударили по её уверенности и психологии. В полуфинале Уимблдона тоже проиграла — Анисимовой в тяжёлом матче, где были все шансы на победу. Но в финале US Open была совершенно другая Арина. Она не посыпалась, не завелась и держала концентрацию весь матч.
Да, были ошибки, но тот темп и скорость игры, которую показывали девочки, — что-то невероятное! Они играли широко и близко к линиям. Соперникам сложно достать такие мячи. В этом финале был виден опыт Арины, а вот у Аманды была видна неуверенность в каких-то моментах. Арина невероятно крутая! Её путь до титула заслуживает уважения», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 7 сентября 2025
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
10:59
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:29
-
10:18
-
09:59
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
09:30
-
08:31
-
08:30
-
08:23
-
05:43
-
04:41
-
04:05
-
04:02
-
03:28
-
02:56
-
02:56
-
02:42
-
02:18
-
02:07
-
01:50
-
01:35
-
01:34
-
01:21
-
01:20