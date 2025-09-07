Елена Веснина: путь Соболенко до титула на US Open заслуживает уважения

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2025.

«Любой другой игрок сказал бы, что для него это невероятный год. Для Арины это так и есть, но два проигранных финала сильно ударили по её уверенности и психологии. В полуфинале Уимблдона тоже проиграла — Анисимовой в тяжёлом матче, где были все шансы на победу. Но в финале US Open была совершенно другая Арина. Она не посыпалась, не завелась и держала концентрацию весь матч.

Да, были ошибки, но тот темп и скорость игры, которую показывали девочки, — что-то невероятное! Они играли широко и близко к линиям. Соперникам сложно достать такие мячи. В этом финале был виден опыт Арины, а вот у Аманды была видна неуверенность в каких-то моментах. Арина невероятно крутая! Её путь до титула заслуживает уважения», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.