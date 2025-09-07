Скидки
Ольховский высказался о сотрудничестве Медведева с Томасом Юханссоном и Роханом Гётцке

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил новый тренерский тандем, который будет работать с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.

«Посмотрим, что новые тренеры смогут дать Медведеву. Понятия не имею, что они могут ему дать. Даниилу нужны подачи и завершение с лёта. Эти компоненты ему сейчас нужны. Томас Юханссон — классный игрок, но это не Стефан Эдберг, который великолепно играл с лёта. Надо спрашивать Медведева, почему он выбрал такого тренера», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
