«Поняла, что слишком зависима от неё». Арина Соболенко — о работе с психологом

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём опыте работы с психологом.

«Психическое здоровье очень важно. Я работаю с психологом уже четыре или пять лет. Сначала она очень помогла мне, особенно в понимании того, что всё возможно, если приложить усилия и посвятить своё время и свою жизнь своим мечтам.

Потом я поняла, что слишком зависима от неё. Думала: «Ну, она должна меня исправить, дать мне ответ». Я не брала на себя ответственность за свои поступки. Я снова и снова совершала одни и те же ошибки и злилась, потому что она мне не помогала», — приводит слова Соболенко Punto de Break.