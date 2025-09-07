Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025

Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с трофеем победительницы US Open — 2025. Съёмка прошла на трибунах и корте главного стадиона турнира имени Артура Эша.

В качестве образа Соболенко выбрала светло-розовое платье и туфли на высоком каблуке телесного цвета.

Фото: Robert Prange/Getty Images

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Материалы по теме
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android