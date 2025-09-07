Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в чемпионской фотосессии с трофеем победительницы US Open — 2025. Съёмка прошла на трибунах и корте главного стадиона турнира имени Артура Эша.

В качестве образа Соболенко выбрала светло-розовое платье и туфли на высоком каблуке телесного цвета.

Фото: Robert Prange/Getty Images

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.