Муратоглу: Анисимова — это Алькарас у женщин, а Соболенко — Синнер

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу сравнил финалистов Открытого чемпионата США — 2025 в мужском и женском одиночном разрядах.

«Анисимова — Алькарас, а Соболенко — Синнер. Первая много рискует и делает много и виннерсов, и невынужденных ошибок, вторая же играет с большой интенсивностью и стабильностью», — написал Муратоглу на личной странице в социальных сетях.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.