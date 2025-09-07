Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала US Open — 2025

Сегодня, 7 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP.
Матч начнётся в 21:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Карлос Алькарас.
Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.
