Род Лэйвер поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2025.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Поздравляю, Арина, с твоим вторым и заслуженным титулом на Открытом чемпионате США. Твои страсть и целеустремлённость невероятны. Сочувствуем Аманде Анисимовой, которая провела фантастический турнир и приближается к большому прорыву. Продолжай бороться за это!» — написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

