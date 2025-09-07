Род Лэйвер поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2025.

«Поздравляю, Арина, с твоим вторым и заслуженным титулом на Открытом чемпионате США. Твои страсть и целеустремлённость невероятны. Сочувствуем Аманде Анисимовой, которая провела фантастический турнир и приближается к большому прорыву. Продолжай бороться за это!» — написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).