Род Лэйвер поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025
11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2025.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Поздравляю, Арина, с твоим вторым и заслуженным титулом на Открытом чемпионате США. Твои страсть и целеустремлённость невероятны. Сочувствуем Аманде Анисимовой, которая провела фантастический турнир и приближается к большому прорыву. Продолжай бороться за это!» — написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.
В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
