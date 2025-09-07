Иван Иванов и Елине Вандромме стали чемпионами US Open среди юниоров

16-летний болгарский теннисист Иван Иванов завоевал титул чемпиона Открытого чемпионата США — 2025 среди юношей. В финале он обыграл своего соотечественника Александра Васильева со счётом 7:5, 6:3.

Победу среди юниорок одержала 17-летняя представительница Бельгии Елине Вандромме. В финальном матче она оказалась сильнее Леи Нильссон из Швеции со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

В рейтинге ATP Иван Иванов является 926-й ракеткой мира. В июле он также стал чемпионом на юниорском Уимблдоне. Елине Вандромме — 495-й номер рейтинга WTA, она стала первой за 22 года бельгийкой, победившей на US Open среди юниорок.