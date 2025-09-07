Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иван Иванов и Елине Вандромме стали чемпионами US Open среди юниоров

Иван Иванов и Елине Вандромме стали чемпионами US Open среди юниоров
Комментарии

16-летний болгарский теннисист Иван Иванов завоевал титул чемпиона Открытого чемпионата США — 2025 среди юношей. В финале он обыграл своего соотечественника Александра Васильева со счётом 7:5, 6:3.

Победу среди юниорок одержала 17-летняя представительница Бельгии Елине Вандромме. В финальном матче она оказалась сильнее Леи Нильссон из Швеции со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

В рейтинге ATP Иван Иванов является 926-й ракеткой мира. В июле он также стал чемпионом на юниорском Уимблдоне. Елине Вандромме — 495-й номер рейтинга WTA, она стала первой за 22 года бельгийкой, победившей на US Open среди юниорок.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android