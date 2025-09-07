Скидки
Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2025.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена ещё одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений», — заявил Лукашенко в своём обращении.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года.

