Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open — 2025.

«Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена ещё одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений», — заявил Лукашенко в своём обращении.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года.