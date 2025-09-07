Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас — о пути к достижению цели: человек готов терпеть боль, изоляцию и безумие

Циципас — о пути к достижению цели: человек готов терпеть боль, изоляцию и безумие
Комментарии

Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост о человеческих возможностях на пути к достижению своей цели.

«Человек готов терпеть боль, изоляцию и безумие… до тех пор, пока это куда-то его ведёт», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

За карьеру 27-летний Циципас заработал почти $ 35 млн в качестве призовых за выступления на турнирах в одиночном и парном разрядах. Наивысшие достижения Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021 и финал Australian Open — 2023. Также Циципас становился победителем Итогового турнира ATP 2019 года.

Материалы по теме
Циципас: невозмутимость — высшая форма власти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android