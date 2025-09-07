Циципас — о пути к достижению цели: человек готов терпеть боль, изоляцию и безумие

Греческий теннисист бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост о человеческих возможностях на пути к достижению своей цели.

«Человек готов терпеть боль, изоляцию и безумие… до тех пор, пока это куда-то его ведёт», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

За карьеру 27-летний Циципас заработал почти $ 35 млн в качестве призовых за выступления на турнирах в одиночном и парном разрядах. Наивысшие достижения Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — финал «Ролан Гаррос» — 2021 и финал Australian Open — 2023. Также Циципас становился победителем Итогового турнира ATP 2019 года.