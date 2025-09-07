Скидки
Арина Соболенко рассказала, какая книга о работе мозга её невероятно впечатлила

Арина Соболенко рассказала, какая книга о работе мозга её невероятно впечатлила
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями о книге, которую прочитала после «Ролан Гаррос» — 2025.

«Называется «Волшебная лавка». Она о мозге, очень интересно написана о настоящей истории о парне, который научился контролировать себя и не думать слишком много. Читать её было довольно легко, я многое поняла. Эта книга действительно помогла мне оставаться сосредоточенной и концентрироваться на правильных вещах, на важных моментах.

Я видела, как многие мои друзья читали эту книгу и рекомендовали её и говорили: «Боже мой, ты должна её прочитать. Невероятная книга, такая хорошая. Она о том, как работает мозг, и ты должна её прочитать. Она потрясающая». Так что я подумала, что тоже должна прочитать её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Фото
Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025
