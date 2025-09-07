Скидки
Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, что ощутила после выигранного матчбола в финале US Open

Арина Соболенко рассказала, что ощутила после выигранного матчбола в финале US Open
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему эмоционально отреагировала на победу на Открытом чемпионате США — 2025.

— Выиграв матч, вы упали на колени на лицевой линии. Вы уже выигрывали три титула на турнирах «Большого шлема», но тогда вы чувствовали себя по-другому?
— Понимаете, это другое чувство после предыдущих финалов в текущем сезоне. Мне пришлось многое преодолеть, чтобы добиться этого. Знала, что благодаря тяжёлой работе, которую мы проделали, я заслужила титул «Большого шлема» в этом сезоне. Так что да, когда я упала, это были настоящие эмоции. Потому что многого стоит защитить этот титул, показать такой теннис на корте, вести борьбу и справиться со своими эмоциями. И сейчас я очень горжусь собой, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

