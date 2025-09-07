Скидки
Иван Иванов повторил достижение Григора Димитрова, выиграв два подряд ТБШ среди юниоров

16-летний болгарский теннисист Иван Иванов сделал дубль из побед на Уимблдоне и Открытом чемпионате США среди юниоров в одиночном разряде. В финале US Open — 2025 обыграл своего соотечественника Александра Васильева со счётом 7:5, 6:3.

В 2008 году такое же достижение покорилось именитому соотечественнику Иванова Григору Димитрову. 17 лет назад Димитров также выиграл Уимблдон и US Open.

В рейтинге ATP Иван Иванов является 926-й ракеткой мира. Он занимает первую строчку рейтинга среди теннисистов-юниоров.

Григору Димитрову 34 года. Он не выходил на корт с Уимблдона-2025, после того как получил травму грудной мышцы по ходу матча четвёртого круга с итальянцем Янником Синнером, ведя 2:0 по сетам.

