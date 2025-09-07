Соболенко ответила, считает ли неуважением визит Трампа на мужской финал US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что президент США Дональд Трамп приедет на мужской финал US Open — 2025. При этом женский он пропустил.

— Дональд Трамп приедет на мужской финал, несмотря на то что там не будет американского игрока, в отличие от вашего финала. Видите ли вы в этом какой-то жест по отношению к женскому теннису?

— Не думаю. Он же президент, у него свой график. Матч Алькараса и Синнера будет очень зрелищным после двух невероятных финалов, которые они сыграли в Париже и Лондоне.

Не считаю это каким-то неуважением к женскому теннису. Я знаю, что он следит за женским теннисом и поддерживает его. У него свой напряжённый график, 100%, — сказала Соболенко на пресс-конференции.