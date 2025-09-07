Модель Ирина Шейк поздравила Арину Соболенко с победой на US Open
Российская супермодель и актриса Ирина Шейк поздравила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Поздравляю», — написала Ирина Шейк на своей странице в социальных сетях.
В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года.
Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.
