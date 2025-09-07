Скидки
«Моя любовь, ты сделала это снова». Бойфренд Соболенко — о её победе на US Open — 2025

Комментарии

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис поздравил свою возлюбленную, первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025. Он опубликовал совместное фото со спортсменкой.

«Моя любовь, ты сделала это снова», — подписал снимок Франгулис.

Фото: Из личного архива Франгулиса

В финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
