«Моя любовь, ты сделала это снова». Бойфренд Соболенко — о её победе на US Open — 2025
Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис поздравил свою возлюбленную, первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025. Он опубликовал совместное фото со спортсменкой.
«Моя любовь, ты сделала это снова», — подписал снимок Франгулис.
Фото: Из личного архива Франгулиса
В финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
