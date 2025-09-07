«Моя любовь, ты сделала это снова». Бойфренд Соболенко — о её победе на US Open — 2025

Бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис поздравил свою возлюбленную, первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025. Он опубликовал совместное фото со спортсменкой.

«Моя любовь, ты сделала это снова», — подписал снимок Франгулис.

Фото: Из личного архива Франгулиса

В финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.