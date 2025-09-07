Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко ответила, сколько шампанского выпила после победы на US Open — 2025

Арина Соболенко ответила, сколько шампанского выпила после победы на US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём состоянии до и после финала US Open — 2025. В матче за титул она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Сколько шампанского я выпила? Ну вообще-то немного. Я не знаю. Давайте выпьем за это, ребята. Я не могу сейчас говорить серьёзно. Перед матчем я знала, что ожидать. Она агрессивный игрок. На Уимблдоне я сомневалась в своих решениях. И совершила много ошибок. Сегодня понимала, что игра будет очень быстрой, очень агрессивной. Я старалась навязать ей давление и скорость в ответ и посмотреть, как она справится с этим», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

Материалы по теме
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android