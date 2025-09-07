«Не выиграла, значит, сделала недостаточно». Анисимова — о поражении в финале US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова оценила уровень своей игры в финале US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко. Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

— В речи, кажется, вы сказали: «Я сегодня недостаточно боролась за свою мечту». Можете объяснить, что вы имели в виду? Потому что казалось, что вы боролись.

— Не знаю. Просто чувствовала, что на протяжении всего матча не показывала свой лучший теннис. В финалах я всегда очень нервничаю, и это то, над чем я пытаюсь работать. Но я хотела бы сыграть агрессивнее. Она же играла невероятно — очень агрессивно и правильно во всём.

Она действительно усложнила мне жизнь сегодня. Но да, я не выиграла, значит, сделала недостаточно. Это реальность, и мне нужно это принять. Думаю, если бы боролась ещё больше, возможно, у меня было бы больше шансов. А сегодня я чувствовала себя больше в пассивной роли, — сказала Анисимова на пресс-конференции.