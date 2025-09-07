«Не выиграла, значит, сделала недостаточно». Анисимова — о поражении в финале US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова оценила уровень своей игры в финале US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко. Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
— В речи, кажется, вы сказали: «Я сегодня недостаточно боролась за свою мечту». Можете объяснить, что вы имели в виду? Потому что казалось, что вы боролись.
— Не знаю. Просто чувствовала, что на протяжении всего матча не показывала свой лучший теннис. В финалах я всегда очень нервничаю, и это то, над чем я пытаюсь работать. Но я хотела бы сыграть агрессивнее. Она же играла невероятно — очень агрессивно и правильно во всём.
Она действительно усложнила мне жизнь сегодня. Но да, я не выиграла, значит, сделала недостаточно. Это реальность, и мне нужно это принять. Думаю, если бы боролась ещё больше, возможно, у меня было бы больше шансов. А сегодня я чувствовала себя больше в пассивной роли, — сказала Анисимова на пресс-конференции.
- 7 сентября 2025
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
12:57
-
12:33
-
12:04
-
11:59
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
10:59
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:29
-
10:18
-
09:59
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
09:30
-
08:31