Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это сильно расстроило». Аманда Анисимова — о влиянии освещения на подачу в финале US Open

«Это сильно расстроило». Аманда Анисимова — о влиянии освещения на подачу в финале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что испытывала трудности с подачей по ходу финала US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко из-за яркого света. Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Казалось, что вы чем-то расстроены во время подач, когда вы подбрасывали мяч… Это было из-за крыши или освещения? Что именно мешало?
— Я никогда не играла на этом корте днём с закрытой крышей. А там всё было белое, и я просто не видела мяча. От разминки и на протяжении всего матча я чувствовала: это станет для меня проблемой. Я не знала, как приспособиться, потому что реально не видела мяч во время подачи.

Это стало для меня огромным шоком, ведь я понимала: если не смогу держать подачу, то будет очень сложно оставаться в матче. Теперь я знаю об этом и смогу учесть на других турнирах, если снова случится такая ситуация. Но это меня сильно расстроило. Я совсем не ожидала этого, и поэтому сегодня мне было очень сложно подавать, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Не выиграла, значит, сделала недостаточно». Анисимова — о поражении в финале US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android