«Эти ребята будут безумно бить по мячу». Джек Сок — о матче Синнер — Алькарас

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок высказался о предстоящем финале US Open — 2025, в котором встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
«Два дня назад я точно был в команде Синнера, то, как он играл в последнем матче… И, очевидно, Карлос играет феноменально. Но я даже не знаю. Я думаю, мы будем смотреть совершенно другую игру. Эти ребята будут безумно бить по мячу и при этом очень точно, будут двигаться по всему корту. Я даже не знаю, кто победит, если быть честным. Я где-то посередине», — сказал Джек Сок в подкасте Nothing Majors Show.
Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.
