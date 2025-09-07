Скидки
Теннис

«Эти ребята будут безумно бить по мячу». Джек Сок — о матче Синнер — Алькарас

«Эти ребята будут безумно бить по мячу». Джек Сок — о матче Синнер — Алькарас
Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок высказался о предстоящем финале US Open — 2025, в котором встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Два дня назад я точно был в команде Синнера, то, как он играл в последнем матче… И, очевидно, Карлос играет феноменально. Но я даже не знаю. Я думаю, мы будем смотреть совершенно другую игру. Эти ребята будут безумно бить по мячу и при этом очень точно, будут двигаться по всему корту. Я даже не знаю, кто победит, если быть честным. Я где-то посередине», — сказал Джек Сок в подкасте Nothing Majors Show.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Материалы по теме
Янник Синнер — Карлос Алькарас: предсказуемый финал с непонятным исходом
Янник Синнер — Карлос Алькарас: предсказуемый финал с непонятным исходом
