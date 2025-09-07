USTA попросила вещателей не показывать негативную реакцию на Трампа по ходу финала US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) обратилась к вещателям US Open — 2025 с просьбой не показывать возможную негативную реакцию публики на президента США Дональда Трампа во время финала турнира между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится сегодня, 7 сентября.

Об этом сообщает New York Times. Согласно служебной записке, разосланной вещателям от USTA, Трамп будет показан во время предматчевой церемонии, которая включает исполнение государственного гимна США. Также сообщается, что Трамп будет смотреть матч из ложи в качестве гостя спонсора Rolex, что привело к усилению мер безопасности на мероприятии.

«Мы просим всех вещателей воздержаться от демонстрации любых нарушений или реакций в ответ на присутствие президента в любом качестве», — говорится в записке.