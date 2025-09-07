Динара Сафина дала совет Анисимовой после её второго поражения в финале ТБШ подряд

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении Аманды Анисимовой в финале US Open — 2025 от белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
«Посмотрела я финал, расстроилась, конечно. Даже не столько расстроилась, сколько сопереживаю Аманде. Ей где-то и получилось показать свой теннис, но не до конца. После такого всегда остаётся осадок, послевкусие. Вроде ты проделал такую прекрасную работу, вышел в финал, но этот последний шажочек оставляет послевкусие, и ты сразу же забываешь, что был в финале.
Хочу пожелать Аманде, чтобы она вообще не задумывалась, будут ещё шансы, она потрясающий игрок, у неё столько всего впереди. Хочется, чтобы она не забывала улыбаться», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».
