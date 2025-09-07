Скидки
Динара Сафина дала совет Анисимовой после её второго поражения в финале ТБШ подряд

Динара Сафина дала совет Анисимовой после её второго поражения в финале ТБШ подряд
Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении Аманды Анисимовой в финале US Open — 2025 от белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Посмотрела я финал, расстроилась, конечно. Даже не столько расстроилась, сколько сопереживаю Аманде. Ей где-то и получилось показать свой теннис, но не до конца. После такого всегда остаётся осадок, послевкусие. Вроде ты проделал такую прекрасную работу, вышел в финал, но этот последний шажочек оставляет послевкусие, и ты сразу же забываешь, что был в финале.

Хочу пожелать Аманде, чтобы она вообще не задумывалась, будут ещё шансы, она потрясающий игрок, у неё столько всего впереди. Хочется, чтобы она не забывала улыбаться», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

«Не выиграла, значит, сделала недостаточно». Анисимова — о поражении в финале US Open
