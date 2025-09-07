«Меня постоянно подгоняли». Анисимова — об игре Соболенко в финале US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала качество игры в финале US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко. Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

— Но у вас было значительно больше виннерсов, чем у неё. Вы чувствовали, что именно вы диктуете игру и заставляете её защищаться больше, чем она обычно делает?

— Нет, совсем так не казалось. Я чувствовала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно найти какой-либо ритм или ощущение игры. Конечно, я знала, что должна действовать агрессивнее, если хочу одержать победу, но это было сложно. Сегодня я просто пыталась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Но длинных розыгрышей почти не было, всё заканчивалось очень быстро, поэтому было тяжело. И я даже не замечала, что у меня было больше виннерсов, — сказала Анисимова на пресс-конференции.