Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меня постоянно подгоняли». Анисимова — об игре Соболенко в финале US Open

«Меня постоянно подгоняли». Анисимова — об игре Соболенко в финале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала качество игры в финале US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко. Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Но у вас было значительно больше виннерсов, чем у неё. Вы чувствовали, что именно вы диктуете игру и заставляете её защищаться больше, чем она обычно делает?
— Нет, совсем так не казалось. Я чувствовала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно найти какой-либо ритм или ощущение игры. Конечно, я знала, что должна действовать агрессивнее, если хочу одержать победу, но это было сложно. Сегодня я просто пыталась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Но длинных розыгрышей почти не было, всё заканчивалось очень быстро, поэтому было тяжело. И я даже не замечала, что у меня было больше виннерсов, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Материалы по теме
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android