Евгений Кафельников высказался о победе Арины Соболенко на US Open — 2025

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Абсолютная закономерная победа Арины на US Open. Это лучшая теннисистка на данный момент. Не было никаких сомнений, что таким образом закончится женский US Open. По крайней мере, у меня. Арина сейчас действительно вне конкуренции. Самое главное, что у неё есть уверенность. Это один из ключевых факторов. Она на голову сильнее своих оппонентов физически. Мало кто может сейчас с ней конкурировать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
