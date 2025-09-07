Скидки
Теннис

Евгений Кафельников высказался о победе Арины Соболенко на US Open — 2025

Евгений Кафельников высказался о победе Арины Соболенко на US Open — 2025
Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Абсолютная закономерная победа Арины на US Open. Это лучшая теннисистка на данный момент. Не было никаких сомнений, что таким образом закончится женский US Open. По крайней мере, у меня. Арина сейчас действительно вне конкуренции. Самое главное, что у неё есть уверенность. Это один из ключевых факторов. Она на голову сильнее своих оппонентов физически. Мало кто может сейчас с ней конкурировать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

