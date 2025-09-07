Аманда Анисимова оценила возможность выступить на Итоговом турнире — 2025

Американка Аманда Анисимова прокомментировала возможное участие в Итоговом турнире — 2025, где выступят восемь лучших теннисисток по итогу сезона.

— Благодаря вашим успехам в этом году, вероятно, вы впервые сможете квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Как это меняет ваши ощущения перед осенним отрезком сезона?

— Это действительно была моя цель в начале года. Мы с агентом даже шутили, что это будет моя цель, хотя тогда она казалась довольно далёкой. А сейчас у меня есть шанс квалифицироваться и сыграть там, и это особое ощущение. Но сейчас очень сложно думать об осени и об этом, потому что сегодняшнее поражение было тяжёлым, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Ранее Анисимова проиграла в финале US Open — 2025 белоруской теннисистке Арине Соболенко. Американка уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).