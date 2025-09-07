Скидки
Кафельников: мне бы хотелось, чтобы Алькарас выиграл очередной турнир «Большого шлема»

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Комментарии здесь излишни. Синнер и Алькарас дистанцировали себя с большим запасом от остальных. К сожалению, уже даже Новак не тянет играть ни с одним, ни со вторым на турнирах «Большого шлема». Таковы реалии. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Шансы в финале 50 на 50. Я затрудняюсь даже процент отдать в чью-то сторону.

Мне импонирует Алькарас, я от этого не отказываюсь. Мне бы хотелось, чтобы он выиграл очередной турнир «Большого шлема». У Синнера и Алькараса есть шансы обойти всех конкурентов по количеству титулов «Большого шлема». Однако они немного убивают теннисную зрелищность. В плане прогнозов с большим запасом все понимают, кто будет играть в финалах больших турниров. Не знаю, хорошо это или плохо. Когда нет такой конкуренции, может, это не очень хорошо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

