Кафельников: мне бы хотелось, чтобы Алькарас выиграл очередной турнир «Большого шлема»

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Комментарии здесь излишни. Синнер и Алькарас дистанцировали себя с большим запасом от остальных. К сожалению, уже даже Новак не тянет играть ни с одним, ни со вторым на турнирах «Большого шлема». Таковы реалии. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Шансы в финале 50 на 50. Я затрудняюсь даже процент отдать в чью-то сторону.
Мне импонирует Алькарас, я от этого не отказываюсь. Мне бы хотелось, чтобы он выиграл очередной турнир «Большого шлема». У Синнера и Алькараса есть шансы обойти всех конкурентов по количеству титулов «Большого шлема». Однако они немного убивают теннисную зрелищность. В плане прогнозов с большим запасом все понимают, кто будет играть в финалах больших турниров. Не знаю, хорошо это или плохо. Когда нет такой конкуренции, может, это не очень хорошо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 сентября 2025
-
16:20
-
15:57
-
15:52
-
15:44
-
15:36
-
15:17
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:09
-
13:59
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
12:57
-
12:33
-
12:04
-
11:59
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
10:59
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
10:30
-
10:29