«Заслуженная победа». Сафина оценила игру Соболенко в финале US Open

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
«Нужно отдать должное Арине, он сыграла где-то на опыте. Её опыт и хладнокровие особенно поначалу были видны. Сначала повела Арина, потом Аманда сделала обратный брейк и повела, но Арина смогла справиться со своими эмоциями. Она потрясающе сыграла. Несмотря на то что она не подала на матч, всё равно справилась. Тай-брейк она вообще чисто отыграла, просто чисто. Она молодец, заслуженная победа. Что можно сказать, она первая ракетка мира», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».
