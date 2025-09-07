Скидки
«Заслуженная победа». Сафина оценила игру Соболенко в финале US Open

«Заслуженная победа». Сафина оценила игру Соболенко в финале US Open
Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина поделилась мнением о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Нужно отдать должное Арине, он сыграла где-то на опыте. Её опыт и хладнокровие особенно поначалу были видны. Сначала повела Арина, потом Аманда сделала обратный брейк и повела, но Арина смогла справиться со своими эмоциями. Она потрясающе сыграла. Несмотря на то что она не подала на матч, всё равно справилась. Тай-брейк она вообще чисто отыграла, просто чисто. Она молодец, заслуженная победа. Что можно сказать, она первая ракетка мира», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла». Соболенко — после US Open
«После «РГ» читала книгу о мозге и контроле. Она мне помогла». Соболенко — после US Open
