Навратилова: у Алькараса больше разнообразия, чем у Синнера, но Янник стабильнее

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о предстоящем финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«У Алькараса гораздо больше разнообразия, чем у Синнера, но Синнер более стабилен. Ему нужно этим пользоваться. Нужно делать эффектные удары, но не в геймах на своей подаче. Свои геймы надо проводить стабильно. А если удастся сделать брейк, можно играть интереснее.

Здесь он этого не делает. Он гораздо более дисциплинирован в этом плане. Если он делает шоу, то это одно-два очка, а не два-три гейма. Поэтому он не проиграл ни сета, показывая пока что самый стабильный теннис из всех», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.