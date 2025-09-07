Навратилова: у Алькараса больше разнообразия, чем у Синнера, но Янник стабильнее
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о предстоящем финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«У Алькараса гораздо больше разнообразия, чем у Синнера, но Синнер более стабилен. Ему нужно этим пользоваться. Нужно делать эффектные удары, но не в геймах на своей подаче. Свои геймы надо проводить стабильно. А если удастся сделать брейк, можно играть интереснее.
Здесь он этого не делает. Он гораздо более дисциплинирован в этом плане. Если он делает шоу, то это одно-два очка, а не два-три гейма. Поэтому он не проиграл ни сета, показывая пока что самый стабильный теннис из всех», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.
Комментарии
