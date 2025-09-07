Беккер: сопернику физически невозможно справиться с Алькарасом
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о физической мощи 22-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«В этом и заключается проблема, когда приходится играть против Карлоса Алькараса. Ты должен выходить за пределы своих возможностей и делать это на протяжении 3-4 часов. Сейчас есть только один игрок, который на это способен, — Янник Синнер.
Это скоростной теннис. Ты всегда играешь на полной скорости. Сопернику с этим физически невозможно справиться», — приводит слова Беккера Eurosport.de.
Сегодня, 7 сентября, Карлос Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером в финале US Open — 2025.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
