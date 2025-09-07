Скидки
Мартина Навратилова дала совет Аманде Анисимовой после финала US Open — 2025

Мартина Навратилова дала совет Аманде Анисимовой после финала US Open — 2025
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о поражении Аманды Анисимовой в финале US Open — 2025 от белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Эмоционально с ней всё было в порядке, но она всё ещё была немного не в себе. Я думаю, ей нужно быть добрее к себе. Точка… Она такая перфекционистка, слишком легко разочаровывается, ей нужно всё время оставаться более позитивной», — сказала Навратилова в интервью Sky Sports.

Напомним, в июле Аманда Анисимова проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона-2025.

