Мартина Навратилова дала совет Аманде Анисимовой после финала US Open — 2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о поражении Аманды Анисимовой в финале US Open — 2025 от белоруски Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).

«Эмоционально с ней всё было в порядке, но она всё ещё была немного не в себе. Я думаю, ей нужно быть добрее к себе. Точка… Она такая перфекционистка, слишком легко разочаровывается, ей нужно всё время оставаться более позитивной», — сказала Навратилова в интервью Sky Sports.

Напомним, в июле Аманда Анисимова проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона-2025.