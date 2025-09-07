Скидки
Теннис

Янник Синнер — Карлос Алькарас: онлайн-трансляция финала US Open начнётся в 21:00

Янник Синнер — Карлос Алькарас: онлайн-трансляция финала US Open начнётся в 21:00
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Карлос Алькарас, который начнётся в 21:00 мск.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 10-5 в пользу Алькараса (6-2 на харде). В нынешнем сезоне теннисисты встречались четыре раза. Алькарас победил в финалах «Мастерса» в Риме и на «Ролан Гаррос», Синнер выиграл в финале Уимблдона. В матче за титул «Мастерса» в Цинциннати Синнер снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Материалы по теме
Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе
Главное блюдо в финале US Open. Матчи Синнера и Алькараса — лучшие в современном теннисе
