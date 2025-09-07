Навратилова — после финала US Open: Соболенко доказала, что она чемпионка

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Арина Соболенко доказала, что она чемпионка. На неё оказывалось большое давление – она проиграла финалы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции… Аманде Анисимовой нужно высоко держать голову. Она проявила себя достойно, и теперь о ней говорят на всех крупных турнирах», — сказала Навратилова.