Навратилова — после финала US Open: Соболенко доказала, что она чемпионка
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Арина Соболенко доказала, что она чемпионка. На неё оказывалось большое давление – она проиграла финалы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции… Аманде Анисимовой нужно высоко держать голову. Она проявила себя достойно, и теперь о ней говорят на всех крупных турнирах», — сказала Навратилова.
Комментарии
