Навратилова — после финала US Open: Соболенко доказала, что она чемпионка

Навратилова — после финала US Open: Соболенко доказала, что она чемпионка
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о победе первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на US Open — 2025. В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Арина Соболенко доказала, что она чемпионка. На неё оказывалось большое давление – она проиграла финалы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции… Аманде Анисимовой нужно высоко держать голову. Она проявила себя достойно, и теперь о ней говорят на всех крупных турнирах», — сказала Навратилова.

