«В выигрыше весь спорт». Маччи — о финале Синнер — Алькарас на US Open — 2025

Итальянский тренер Рик Маччи считает, что теннис как вид спорта находится в выигрыше от очередного финала между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Сегодня, 7 сентября, они встретятся в матче за титул чемпиона US Open — 2025.

«Алькарас/Синнер — лёгкий выбор. Победитель — теннис, сейчас даже ещё больше. В выигрыше весь спорт. Два таланта поколения, которых мы ещё не видели. Два разных стиля. Две разные личности. Две разные горошины, но в одном стручке чемпиона», — написал Маччи на личной странице в соцсетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Карлос Алькарас, который начнётся в 21:00 мск.