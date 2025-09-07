«В выигрыше весь спорт». Маччи — о финале Синнер — Алькарас на US Open — 2025
Итальянский тренер Рик Маччи считает, что теннис как вид спорта находится в выигрыше от очередного финала между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Сегодня, 7 сентября, они встретятся в матче за титул чемпиона US Open — 2025.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Алькарас/Синнер — лёгкий выбор. Победитель — теннис, сейчас даже ещё больше. В выигрыше весь спорт. Два таланта поколения, которых мы ещё не видели. Два разных стиля. Две разные личности. Две разные горошины, но в одном стручке чемпиона», — написал Маччи на личной странице в соцсетях.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Карлос Алькарас, который начнётся в 21:00 мск.
Комментарии
