Янник Синнер — Карлос Алькарас: сравнительная статистика на турнире перед финалом US Open

Сегодня, 7 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала, который начнётся в 21:00 мск.

На пути к финалу US Open Алькарас не проиграл ни одного сета. Синнер же по ходу турнира проиграл две партии — канадцам Денису Шаповалову (в третьем круге) и Феликсу Оже-Альяссиму (в полуфинале).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с более подробной статистикой игры Синнера и Алькараса за шесть матчей на US Open — 2025.