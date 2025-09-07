US Open опубликовал постер в честь Соболенко, где Арина изображена в глазу у тигра

Пресс-служба US Open разместила в социальных сетях турнира постер, посвящённый успехам первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. На картинке спортсменку изобразили в глазу у тигра, с этим животным Соболенко ассоциируют из-за того, что на руке у неё есть татуировка с этим животным.

Фото: Соцсети US Open

В субботу, 6 сентября, в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.