US Open опубликовал постер в честь Соболенко, где Арина изображена в глазу у тигра

Комментарии

Пресс-служба US Open разместила в социальных сетях турнира постер, посвящённый успехам первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. На картинке спортсменку изобразили в глазу у тигра, с этим животным Соболенко ассоциируют из-за того, что на руке у неё есть татуировка с этим животным.

Фото: Соцсети US Open

В субботу, 6 сентября, в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.

Фото
Арина Соболенко в розовом платье провела фотосессию с кубком US Open — 2025
