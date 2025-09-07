US Open опубликовал постер в честь Соболенко, где Арина изображена в глазу у тигра
Пресс-служба US Open разместила в социальных сетях турнира постер, посвящённый успехам первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. На картинке спортсменку изобразили в глазу у тигра, с этим животным Соболенко ассоциируют из-за того, что на руке у неё есть татуировка с этим животным.
Фото: Соцсети US Open
В субботу, 6 сентября, в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.
