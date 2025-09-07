Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Билли Джин Кинг поздравила Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

Билли Джин Кинг поздравила Арину Соболенко с победой на US Open — 2025
Комментарии

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open (ж). Финал
06 сентября 2025, суббота. 23:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Большие поздравления Арине Соболенко! Двухкратная чемпионка US Open!» — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года. Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.

Материалы по теме
Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне
Истории
Соболенко — чемпионка US Open! Достижения Арины на всех ТБШ в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android