Билли Джин Кинг поздравила Арину Соболенко с победой на US Open — 2025

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США — 2025.

«Большие поздравления Арине Соболенко! Двухкратная чемпионка US Open!» — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.

В финале Открытого чемпионата США — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Соболенко защитила титул 2024 года. Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году. За победу на турнире US Open — 2025 Соболенко получит $ 5 млн призовых.